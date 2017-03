Champions League: Monaco-Manchester City 3-1, francesi ai quarti di finale

15 marzo 2017

Nel ritorno degli ottavi di Champions, il Monaco ribalta il 5-3 con cui aveva perso all'andata e si qualifica per i quarti di finale. I francesi si impongono in casa per 3-1 al termine di un match da brividi. Mbappé sblocca la sfida all'8' e Fabinho trova il bis al 29', ma una rete di Sané, al 71', gela la squadra di Jardim che a questo punto sarebbe eliminata. A decidere tutto è un colpo di testa di Bakayoko al 77'.