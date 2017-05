Champions League: Monaco-Juventus 0-2, Higuain decide con una doppietta

LA PARTITA

Una pura dimostrazione di forza, solidità, intelligenza, sicurezza. Una dimostrazione, prima di tutto a se stessa, che consegna nuove consapevolezze alla Juventus, ora a un passo dalla finalissima di Cardiff. A Montecarlo la Signora indossa il vestito delle grandi occasioni: difesa ermetica anche grazie a uno straordinario Buffon, centrocampo efficace, cinismo in attacco e attenzione massima sulle corsie laterali. Perché è proprio qui, nel territorio preferito dei baby monegaschi, che i bianconeri vincono la partita.



Allegri se la gioca con Barzagli-Dani Alves a destra (out Cuadrado) e Alex Sandro-Mandzukic a sinistra. Una mossa, quella dell'azzurro al posto del colombiano, che annulla da quella parte il potenziale del Monaco e, allo stesso tempo, li manda in tilt quando bisogna indietreggiare. La Juve, infatti, inizialmente spinge di più sulla corsia mancina, ma quando va a destra trova la qualità di Dani Alves a fare la differenza. Il vantaggio, non a caso, nasce da una ripartenza e viene confezionato dai tre uomini di maggiore talento: Dybala, Dani Alves e Higuain, che finalizza un assist di tacco del brasiliano in seguito a un'azione avviata da un altro tacco della Joya.



Il vantaggio della Juve, al minuto 29, dà inizio a una partita certamente più agevole per i campioni d'Italia, il cui approccio alla gara - nei primi 20 minuti - non era stato perfetto. Buffon, tra il 16' e il 19', era infatti dovuto intervenire due volte sull'inserimento di Mbappé e sul colpo di testa di Falcao. L'1-0 invece disunisce i padroni di casa, che tentano di reagire con l'ormai nota energia e imprevedibilità, ma l'esperienza difensiva della Juve giganteggia in un contesto dove sicuramente c'è talento, ma anche molta meno organizzazione rispetto alla squadra guidata alla perfezione da Allegri.



Il grande vincitore del match è infatti il tecnico juventino, la cui mossa di spostare Dani Alves in attacco risulta determinante. Il raddoppio di Higuain, al 59', comincia con una palla rubata dall'ex Barcellona, che poi crossa sul secondo palo per l'argentino: Glik in ritardo, sinistro al volo e Subasic trafitto per la seconda volta. Nell'arrembaggio finale del Monaco c'è spazio per un nuovo intervento di Buffon, straordinario nel deviare in corner un colpo di testa di Germain (90'). La Juve, due sole reti subite in 11 gare di Champions, resta così con la porta imbattuta nella fase ad eliminazione diretta mentre il super attacco del Monaco - tra l'altro quest'anno mai sconfitto in casa prima di stasera - rimane a bocca asciutta come era accaduto al Barcellona. La finale di Cardiff è lì, distante solamente sei giorni.