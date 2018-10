Champions League: lo United non sfonda, 0-0 a Old Trafford con il Valencia

02/10/2018

Niente riscossa del Manchester United: finisce 0-0 la sfida a Old Trafford contro il Valencia. Nell’altra partita del gruppo H, dopo la facile vittoria della Juventus sullo Young Boys, ai Red Devils non bastano il possesso palla e le occasioni avute nella ripresa con Rashford e Lukaku per portare a casa la vittoria. La squadra di Mourinho è seconda a quota 4 dietro ai bianconeri, primo punto per il Valencia.

Dopo il facile successo sullo Young Boys nella prima giornata per lo United di Mourinho c’è l’esame interno contro il Valencia. I Red Devils nel mezzo hanno trovato un pari e due sconfitte tra campionato e Coppa in Inghilterra. Il Valencia è reduce dalla prima vittoria in campionato conquistata domenica contro la Real Sociedad, ma dopo il ko contro la Juve all’esordio nei gironi di Champions va a caccia di risposte anche in Europa. Nello United l’ex Juve Pogba è affiancato a centrocampo da Matic e Fellaini, in attacco scendono Sanchez, Lukaku e Rashford. Per gli spagnoli c’è invece l’ex Inter Kondogbia in mediana assieme a Parejo, Guedes prova a creare la superiorità sull’out mancino e il tandem offensivo è composto da Rodrigo e Batshuayi. Il gioco nei primi minuti ristagna molto a centrocampo, nonostante i ritmi altissimi vengono cercate poco le linee verticali e a risentirne è lo spettacolo. Rashford prova a suonare la carica con un’accelerazione improvvisa, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Lo United prova a fare la partita, ma di occasioni vere e proprie non ne arrivano. Guedes vuole far uscire il Valencia dal torpore e, dopo aver saltato Bailly, conclude di destro poco alto sopra la traversa. Nella ripresa è Pogba a provarci con un calcio di punizione, la traiettoria è quasi perfetta ma trova Neto pronto a smanacciare in calcio d’angolo. La partita si accende ma le difese continuano a concedere poco. Lukaku prova a fare tutto da solo con scarsi risultati. Lo United cresce e il finale è tutto suo: prima Rashford trova la parte alta della traversa, poi l’occasionassima per Lukaku che, completamente libero in area, manda di testa la palla alta sopra la traversa. Finisce a reti inviolate.