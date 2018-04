Champions League: le statistiche delle sfide di Napoli, Roma e Juve I numeri contro le avversarie della due giorni di Coppa: City, Chelsea e Sporting Lisbona

16 ottobre 2017

Le statistiche di City-Napoli. L'unico precedente tra Manchester City e Napoli è stato nella fase a gironi della Champions League 2011/12. I partenopei rimasero imbattuti grazie all’1-1 esterno e al successo per 2-1 al San Paolo.

LE STATISTICHE DI CITY-NAPOLI - Il Napoli non ha mai vinto una trasferta contro una squadra inglese tra tutte le competizioni, trovando la sconfitta in cinque dei sei precedenti e concedendo 15 nel parziale (tre sole reti segnate).

- Il Manchester City è a punteggio pieno dopo le prime due partite di Champions League per la prima volta nella competizione. È anche la prima volta in cui hanno registrato due clean sheet consecutivi nella fase a gironi.

- Il City è imbattuto da 10 partite casalinghe di Champions League (7V, 3N), la sua striscia senza sconfitte interne più lunga nella competizione. L’ultima sconfitta all’Etihad risale al settembre 2015 contro la Juventus (1-2).

- Nessuna delle 38 partite del Manchester City nella fase a gironi di Champions League è terminata senza reti.

- Questa è la settima apparizione consecutiva per il City in Champions League. I Citizens hanno superato gli ottavi di finale solo una volta, nella stagione 2015/16, quando raggiunsero le semifinali (eliminati dal Real Madrid).

- Il Napoli invece ha superato la fase a gironi della competizione in due delle ultime tre apparizioni, non riuscendo però a superare gli ottavi. o Nessuna delle 12 trasferte di Champions League del Napoli è terminata senza reti. I partenopei non hanno mai perso due partite esterne di fila nella stessa edizione.

- David Silva ha servito tre assist in quattro presenze di Champions League nell’anno solare 2017.

- John Stones è il giocatore che ha giocato più palloni finora in questa Champions League (261 in due incontri).

- Dries Mertens ha partecipato attivamente a nove degli ultimi 14 gol del Napoli in Champions League (sei reti, tre assist).

LE STATISTICHE DI CHELSEA-ROMA - Il Chelsea ha vinto i due precedenti ufficiali in casa contro la Roma, nel primo turno della Coppa delle Fiere 1965/66 (4-1) e nella fase a gironi della Champions League 2008/09 (1-0).

- La Roma non ha mai vinto una trasferta contro squadre inglesi in Champions League (2N, 6P). Inoltre non ha mai tenuta la porta inviolata in queste otto sfide.

- Chelsea a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Champions, non succedeva dalla stagione 2010/11. I Blues sono sempre arrivati primi nel girone dopo aver vinto le prime due partite.

- Il Chelsea ha vinto 21 delle ultime 25 partite nella fase a gironi di Champions League giocate a Stamford Bridge (3N, 1P). Ha trovato il gol in tutte queste 25 sfide.

- Il Chelsea è il miglior attacco di questa Champions League al pari del PSG (otto gol).

- Il Chelsea ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della competizione in 13 delle precedenti 14 apparizioni.

- Dall’altra parte la Roma ha raggiunto la fase successiva della Champions cinque volte nelle ultime sei apparizioni ma non è mai andata oltre i quarti di finale.

- Roma imbattuta finora (1V, 1N): i giallorossi non hanno mai iniziato un’edizione di Champions League con tre partite senza sconfitta.

- La Roma non tiene la porta inviolata in trasferta da 22 partite di Champions League. L’ultima volta contro il Lione nel marzo 2007 (2-0).

- La Roma inoltre ha trovato il gol solo in uno degli ultimi cinque incontri di Champions League, nel più recente contro il Qarabag (2-1).

- Michy Batshuayi ha segnato in entrambe le sue prime due partite di CL con il Chelsea (due gol con soli quattro tiri).

LE STATISTICHE DI JUVE-SPORTING LISBONA - Primo incontro ufficiale tra Juventus e Sporting Lisbona.

- La Juventus ha vinto cinque delle sette sfide interne contro club portoghesi in tutte le competizioni (1N, 1P). Unica sconfitta contro il Benfica nella semifinale di Coppa Campioni 1967/68, con il gol di Eusébio (0-1).

- Dall’altra parte lo Sporting non ha mai vinto in trasferta contro club italiani in tutte le competizioni (4N, 10P), tenendo la porta inviolata solo una volta nel parziale.

- La Juventus è imbattuta da 20 partite interne di Champions League (13V, 7N), la sua striscia senza sconfitte in casa più lunga nella competizione. L’ultima squadra a vincere a Torino è stato il Bayern Monaco nell’aprile 2013 (2-0).

- La Juventus ha vinto 10 delle ultime 14 partite in tutte le competizioni (2N, 2P).

- I bianconeri hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions in quattro delle ultime cinque stagioni, approdando in finale in due delle ultime tre.

- Lo Sporting invece ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di CL solo una volta nelle precedenti sette apparizioni: era il 2008/09.

- Lo Sporting Lisbona ha già vinto una sfida esterna in questa Champions League dopo non aver trovato successi in trasferta nelle precedenti due edizioni.

- Nessuno degli ultimi 13 incontri dello Sporting in Champions League è terminato in pareggio (4V, 9P). Inoltre nessuna delle sue ultime 30 partite in tutte le competizioni è finite senza reti.

- Lo Sporting ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 16 partite di Champions, nel 2-0 contro il Legia Varsavia del settembre 2016.

- Lo Sporting ha ricevuto più cartellini (nove) e commesso più falli (36) di ogni altra squadra in questa Champions League.

- Mario Mandzukic ha segnato in tutte le ultime tre presenze di Champions League (tre gol), la sua striscia personale più lunga nella competizione.

- Massimiliano Allegri ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in tutte le sette apparizioni da allenatore in Champions League. È stato battuto in finale in due delle ultime tre stagioni con la Juventus.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X