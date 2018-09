Champions League, la Stella Rossa ci crede: “Niente paura del Napoli, solo rispetto”

17/09/2018

Tanta intensità, azioni veloci in contropiede ed un pizzico di fortuna: questa è la formula con cui la Stella Rossa cercherà di fermare il Napoli nella prima gara della fase a gironi della Champions. A Belgrado il tecnico dei serbi Vladan Milojevic si avvicina così al match che si disputerà allo stadio Rajko Mitić: “Non vediamo l’ora di giocare. È difficile spiegare cosa significa per noi, il club ex i tifosi, vogliamo riportare la Stella Rossa dove merita - le sue parole in conferenza stampa -. Ancelotti lo rispetto come uomo e allenatore, ha detto che siamo un outsider affascinante e volevamo questo. Il girone è difficile, le gare saranno dure ma sarà uno spettacolo. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Vogliamo un buon risultato e non fare la comparsa".



“Non abbiamo paura, abbiamo rispetto. Sappiamo che non hanno punti deboli, con Sarri hanno sfiorato lo scudetto. Noi giocheremo il nostro gioco senza paura e poi alla fine vedremo” ha concluso Milojevic che poi ha lasciato spazio al suo calciatore Nenad Krsticic, vecchia conoscenza della serie A dove ha indossato la maglia della Sampdoria e non solo. “Sono uno dei pochi che ha avuto l’onore di giocare contro il Napoli - le parole dell’ex mezz’ala del Bologna -. È difficile perchè non hanno punti deboli. Analizzeremo tutto per provare a prenderci dei vantaggi. Il più ericoloso? Hamsik, dovrò seguire lui”.