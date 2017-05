Champions League: la moviola di Real-Atletico

2 maggio 2017

Real Madrid-Atletico Madrid, arbitro Atkinson (ING)

Assolutamente regolare il gol dell'1-0 di Cristiano Ronaldo. Interpretazione corretta del fuorigioco, secondo Graziano Cesari. Cross di Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo è al di là di tutta la linea difensiva dell'Atletico ma non interferisce nell'azione. Non disturba Savic, che può tranquillamente rinviare. A quel punto comincia una seconda azione: e sul tiro di Casemiro, Ronaldo è in posizione perfetta.