Champions League, la moviola di Juventus-Monaco

9 maggio 2017

Juventus-Monaco, arbitro Kuipers

Nel primo tempo Kuipers ha preso decisioni perfette sui fuorigioco di Mbappé e Higuain. L'attaccante del Monaco, che poi colpirà il palo con Buffon in uscita, è oltre l'ultimo difensore bianconero sul tiro di Bernardo Silva. Giusto anche annullare il gol del Pipita, che parte con mezza figura davanti a Jemerson. Meritava il rosso il fallo di Glik su Higuain: l'ex Torino ha mirato e calpestato il Pipita in modo volontario. Potrebbe essere punito con la prova tv. Ma anche Mandzukic ha rischiato per una netta gomitata su Fabinho in area.