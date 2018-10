Champions League - La Juve perde Mandzukic: distorsione alla caviglia, niente Manchester United

22/10/2018

La Juve perde Mario Mandzukic: distorsione alla caviglia per l'attaccante croato che salta così la sfida di Champions League di martedì sera all'Old Trafford contro il Manchester United. L'inconveniente durante l'allenamento di rifinitura alla Continassa prima di partire per l'Inghilterra. Mandzukic non è partito con i 20 compagni convocati per la trasferta: le sue condizioni verranno valutate per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.