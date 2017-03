Champions League: la Juve contro il Barcellona ai quarti

17 marzo 2017

Sorteggio sfortunato per la Juventus . A Nyon i bianconeri hanno pescato il Barcellona e giocheranno l'andata dei quarti di finale allo Stadium l'11 aprile. Il ritorno in programma otto giorni dopo al Camp Nou. Sfida spettacolare tra Bayern Monaco e Real Madrid, mentre il Borussia Dortmund giocherà contro il Monaco e l'Atletico Madrid se la vedrà contro il Leicester.

Non è andata benissimo alla Juventus. Anche perché essendo stata estratta per prima sarà costretta a giocare il ritorno al Camp Nou nella tana del Barcellona. Lì dove il Psg è crollato sotto i colpi di Neymar e compagni: il 6-1 inflitto ai francesi spaventa tutti. I bianconeri potranno così cercare di vendicare la finale persa nel 2015: a Berlino nell'ultimo atto finì 3-1 per i blaugrana.



C'è, però, anche un precedente che sorride alla Vecchia Signora. Quello del 2003 quando, proprio nei quarti, i bianconeri eliminarono gli spagnoli al Camp Nou con il gol di Zalayeta ai supplementari e poi volarono in finale a Manchester. Allegri "abbonato" al Barcellona visto che l'ha incontrato otto volte con il Milan e in finale con i bianconeri due anni fa. Il mister livornese conosce bene Messi e compagni.