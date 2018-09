Champions League: l'Ajax parte bene, 3-0 all'AEK Atene

19/09/2018

AJAX-AEK 3-0

Alla Cruijff Arena di Amsterdam è andata in scena la prima giornata di Champions League del girone E tra Ajax e Aek. Solo due le azioni pericolose registrate nel primo tempo: al 3’ iniziativa di Ziyech che cerca Huntelaar al centro dell’area. Palla troppo alta per l’attaccante. Al 14’ i greci sfiorano il vantaggio: Ponce cerca la rete di testa ma la sfera esce a lato. Dopo solo un minuto dal ritorno in campo l’Ajax si porta sull’1-0: Tagliafico ribadisce in rete un cross morbido di Neres. Al 67’ i padroni di casa siglano il raddoppio quando van de Beek realizza ma il guardalinee alza la bandierina: è fuorigioco. Ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato di qualche minuto. Il 2-0 della formazione olandese arriva al 77’: cross dalla destra di capitan Tadic per la deviazione di van de Beek, nulla da fare per Barkas. Al 91’ Tagliafico mette il punto esclamativo sul match: un tiro-cross imprendibile per l’estremo difensore dei greci. La gara termina 3-0.