Champions League: Juve, quella legge dei sette anni...

10 maggio 2017

Gli scongiuri sono non sono leciti e consentiti, ma anche quasi obbligatori. Da oggi al giorno della finale di Cardiff se ne sentiranno di tutti i colori tra scaramantici, gufi e quant'altro. Ma la Juve, intanto, in finale di Champions ci sarà. E sarà la nona volta per i bianconeri, che negli otto precedenti hanno trionfato solo in due occasioni. Sei finali perse, due vinte e la nona da giocare. Con due convinzioni: da quando c'è la Champions League, nessuna squadra ha vinto la coppa per due anni di fila, quindi se in finale ci sarà davvero il Real Madrid c'è un motivo in più per sperare. Ma soprattutto c'è una statistica - che non è certo legge ma è davvero invitante - che riguarda le squadre italiane. Dal 1989, infatti, ogni sette anni un club tricolore sale sul tetto d'Europa. Il Milan nel 1989, la Juve nel 1996, ancora il Milan nel 2003 e l'Inter nel 2010. Manca il 2017: è l'ora della Juve?