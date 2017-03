Champions League: Juve-Porto, arbitra il romeno Hategan

12 marzo 2017

Sarà il romeno Ovidiu Hategan a dirigere Juventus-Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì sera allo Juventus Stadium. All'andata al Do Dragao la squadra di Allegri si è imposta per 2-0 grazie ai gol di Pjaca e Dani Alves. Assistenti saranno i connazionali Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe; addizionali Radu Petrescu e Sebastian Coltescu. Quarto uomo sarà Radu Ghinguleac.