Champions League: il Tottenham ferma il Real, tonfo Siviglia in casa dello Spartak. Valanga Reds

17 ottobre 2017

Il Real Madrid sbatte su un super Lloris e non va oltre l'1-1 al Bernabeu contro il Tottenham nella terza giornata di Champions League . Il Borussia Dortmund fa 1-1 in casa dell'Apoel Nicosia. Nel gruppo E il Liverpool dilaga in casa del Maribor: finisce 0-7. Lo Spartak Mosca di Carrera travolge 5-1 il Siviglia. Nel gruppo G il Besiktas espugna per 2-1 il campo del Monaco, mentre il Porto cede per 3-2 a Lipsia.

Nel gruppo H al Bernabeu il Real domina ma non riesce a vincere contro gli Spurs grazie alle super parate di Lloris che nega più volte il gol a Cristiano Ronaldo e compagni. Finisce 1-1, all'autogol di Varane risponde un rigore di CR7, sempre nel primo tempo. Il Dortmund, che aveva l'occasione per recuperare in classifica, pareggia con lo stesso risultato contro l'Apoel. Subisce a sorpresa l'iniziale svantaggio con il doppio errore del portiere Burki che regala il gol a Pote, riesce a pareggiare con il colpo di testa del difensore Sokratis ma non basta l'assalto finale. Real e Tottenham che salgono a quota 7 punti, ultimi con un punto Dortmund e Apoel.



Nel gruppo E vince facile in trasferta il Liverpool contro il Maribor. Salah e Firmino segnano una doppietta, il secondo gol è di Coutinho mentre i due nel finale li realizzano Oxlade-Chamberlain e Alexander-Arnold. A Mosca lo Spartak di Massimo Carrera rifila una manita al Siviglia. Il primo tempo si conclude sull'1-1 con le reti di Promes e Kjaer. Nella ripresa si scatenano i russi che realizzano 4 gol e fanno impazzire i propri tifosi. Girone apertissimo dove guidano il girone gli inglesi e lo Spartak con 5 punti, secondo il Siviglia a 4 e ultimo il Maribor con un punto.



Nel gruppo G ci sono gol e spettacolo. A Montecarlo la squadra del Principato passa grazie al solito graffio del Tigre Falcao ma poi si fa rimontare dalla doppietta del turco Tosun: 1-2 il finale. Il Lipsia invece trova la sua prima vittoria battendo in casa 3-2 il Porto. Succede tutto nel primo tempo con il gol di capitan Orban e la risposta di Aboubakar. In tre minuti però i tedeschi aumentano il vantaggio con le reti dello svedese Forsberg e del baby Augustin. Marcano accorcia ma non basta. Besiktas primo a punteggio pieno con 9 punti, secondo il Lipsia con 4, terzo a 3 il Porto e ultimo il Monaco con un solo punto