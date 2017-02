Champions League: il Napoli all'esame Real Madrid

15 febbraio 2017

La squadra di Sarri, che punterà sull'esperienza di Reina, Albiol e Callejon, tre che conoscono bene il Bernabue per averci giocato, sia con la maglia del Real, sia da avversari, e sulla vicinanza morale di Diego Armando Maradona, a Madrid con la squadra, si presenterà col tridente leggero composto da Insigne, Mertens e appunto Callejon, un modulo ormai collaudato e il cui spettacolo è apprezzato ormai in tutta Europa. Viceversa il Real, ancora senza Bale ma col recuperato Ronaldo, sa che non può fallire fra le mura amiche perchè il ritorno al San Paolo sarà di certo un inferno. Nella storia sono due i precedenti tra le due squadre, risalenti al primo turno della Coppa dei Campioni 1987: il Napoli di Maradona e di Ottavio Bianchi in panchina perse 2-0 al Bernabeu mentre in un San Paolo con 88mila persone finì 1-1 con Butragueno che rispose a Francini. Il Madrid è campione in carica, ha vinto due volte negli ultimi tre anni e punta a vincere la Coppa per due anni di fila, cosa non riuscita a nessuno nell'era Champions. Inoltre i blancos si trovano di fronte una squadra italiana agli ottavi per il secondo anno consecutivo: l'anno scorso fu la Roma, battuta con un doppio 2-0. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions e oltre tutto deve sfidare una formazione che ha vinto 28 delle ultime 33 gare casalinghe in Champions e ha perso una sola volta, 4-3 contro lo Schalke 04 negli ottavi di due anni fa.