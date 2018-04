Champions League: il Bayern prenota le semifinali, Siviglia ko

3 aprile 2018

LA PARTITA

Vincenzo Montella schiera un Siviglia molto offensivo con Sarabia, Vazquez e Correa alle spalle di Ben Yedder. I tedeschi del tecnico Heynckes piazzano, invece, tutta l'artiglieria pesante con Vidal e Thiago Alcantara in mediana, Ribery e Müller sugli esterni e Lewandowski centravanti. Al 14' Correa sembra essere steso in area ma per l'arbitro italiano Daniele Orsato è simulazione. Il Siviglia inizia bene e al 20' Sarabia tutto solo davanti a Ulreich apre troppo il piatto destro e spreca una grande occasione per gli andalusi che però continuano a spingere e con lo stesso Sarabia trovano il gol al 32': bel fraseggio, traversone dalla sinistra di Escudero e come un falco Sarabia si avventa sulla palla e gonfia la rete dal limite dell'area piccola. La reazione dei tedeschi è immediata ed il pareggio arriva praticamente subito con un traversone dalla sinistra di Ribery deviato, in maniera decisiva, da Jesus Navas che fa autogol beffando Soria. Il primo tempo finisce in parità e nella ripresa il Bayern inizia attaccando con maggiore convinzione, trovando anche il gol del sorpasso al 68' con Thiago Alcantara che schiaccia di testa, sul secondo palo, un preciso traversone dalla sinistra di Ribery. Il Siviglia prova a scuotersi alla ricerca del gol del pareggio, al 78' ci prova N'Zonzi ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Tre minuti dopo ci prova Sandro Ramirez ma Ulreich non si lascia sorprendere. Occasione anche per il Bayern al minuto 84 con Lewandowski, ma la conclusione dell'attaccante polacco termina a lato. Triplice fischio e braccia al cielo per il Bayern Monaco che intravede le semifinali di Champions League, ma ci sarà da attendere la sfida di ritorno in programma mercoledì prossimo, 11 aprile, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.