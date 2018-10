Champions League, gruppo G: impresa Cska Mosca, battuto il Real Madrid

02/10/2018

Dopo il successo rotondo del Real Madrid contro la Roma all’esordio nel gruppo G, la squadra di Lopetegui va a caccia del bis alla VEB Arena contro i padroni di casa del Cska Mosca, reduci dal pari contro il Viktoria Plzen. I russi devono fare a meno dell’ex Palermo, Abel Hernandez (infortunato). Nel Real non ci sono Isco, Marcelo e Bale; riposo per Ramos. Attacco blancos composto da Benzema, Vazquez e Asensio. Il Cska di Goncharenko passa a sorpresa in vantaggio dopo appena 2’: incredibile leggerezza difensiva del Real in palleggio, ne approfitta Vlasic che si impossessa della sfera e fredda Navas. Real che reagisce e sfiora il pareggio al 24’ su azione di calcio d’angolo: Kroos disegna una traiettoria velenosa dalla bandierina, la sponda sul primo palo di Nacho non trova la deviazione vincente di nessun compagno. Al 28’ occasione Real con Casemiro che colpisce il palo con un destro da fuori area. Ancora un legno per i blancos con l’incornata di Benzema al 40’.



A inizio ripresa ci prova subito Asensio con una conclusione da fuori ben parata da Akinfeev. Lopetegui butta in campo forze fresche per cercare di trovare almeno in pari: dentro Modric e Mariano per Casemiro e Vazquez. Resiste il vantaggio di misura russo, nonostante il Real ci provi ancora con Asensio che, servito da Mariano, tenta il gran gol con un sinistro secco, ma la palla termina fuori (68’). Al 74’ ci prova Kroos con un tiro da fuori, che termina a lato di poco. Russi che si riaffacciano in avanti al 77’: Bijol accarezza il raddoppio con una botta da fuori area, Navas si oppone con i pugni. Continua l’assedio del Real che all’87’ ci prova con il colpo di testa di Modric: palla fuori. Al 90’ terzo palo del Real con l'incornata di Mariano. Varane ha la palla del pareggio sulla testa all’ultimo minuto, ma va fuori. Poi il secondo giallo ad Akinfeev per proteste: in porta va il giovanissimo Kyrnats, esordio in Champions per lui. Al triplice fischio è 1-0 per il Cska Mosca che si porta in testa alla classifica del gruppo G con 4 punti, Real fermo a 3 ora insieme alla Roma.