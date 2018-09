Champions League, Gruppo F: il City crolla contro il Lione, pari spettacolare tra Shakhtar e Hoffenheim

19/09/2018

MANCHESTER CITY-LIONE 1-2

All’Etihad Stadium il Lione scende in campo determinato nel non voler fare da vittima sacrificale nel primo turno dei gironi di Champions. Il City di Guardiola come al solito fa la partita, in avanti si affida al tridente composto da Sterling, Gabriel Jesus e Bernardo Silva e sfiora il vantaggio a più riprese nei primi venti minuti. Laporte viene fermato solo dalla parte esterna del palo, Sterling è scatenato e chiama in causa Lopes al termine di un’azione personale. Nel dominio dei Citizens però al Lione basta un acuto per passare: cross di Fekir, Delph buca l’intervento lisciando il rinvio e Cornet al 26’ deposita alle spalle di Ederson. La reazione della squadra di Guardiola è immediata, ancora Sterling si rende pericoloso ma si vede annullare il gol del possibile pari, poi Gabriel Jesus recrimina per un contatto in area. I problemi del City però sono ancora nel pacchetto arretrato: errore in impostazione e ripartenza fulminante del Lione al 43’, Depay scambia con Fekir che sorprende ancora Ederson per il raddoppio ospite. A inizio ripresa ci prova subito Fernandinho, ma la conclusione termina al lato, poi è Depay a far tremare il City colpendo il palo al termine ancora di una ripartenza fulminante. Guardiola si gioca le carte Aguero e Sanè, l’attacco dei padroni di casa cambia volto e al 67’ i Citizens tornano in partita con un diagonale di Bernardo Silva. La parte finale di match è a senso unico: il Lione fatica a tirare la testa fuori dal guscio e la squadra di Guardiola gioca con il piede pigiato sull’acceleratore. Aguero ci prova in due occasioni, l’ultima a tempo oramai scaduto, ma non basta. Il Lione sorprende il City.