Champions League, Gruppo E: tutto facile per il Bayern, l’Ajax travolge l’Aek

19/09/2018

BENFICA-BAYERN 0-2

Al da Luz di Lisbona i padroni di casa del Benfica sfidano il Bayern Monaco nella prima giornata della Champions League del girone E. Pronti, partenza e dopo dieci giri di lancette i bavaresi la sbloccano: Alaba effettua un pregevole cross rasoterra per Lewandowski che, dopo essersi liberato dell’avversario con una finta, piazza la palla alla destra del portiere. I portoghesi reagiscono al 28’ con Salvio che, dopo aver saltato alcuni avversari in area, indirizza la palla verso l’angolino basso, ma Neuer compie un’ottima parata salvando il risultato. Il primo tempo termina con il Bayern in vantaggio 1-0.



Nella ripresa la musica non cambia con i tedeschi che trovano il raddoppio al 54’ con il gol dell’ex: tocco morbido al centro di James Rodriguez per l’accorrente Renato Sanches che, da solo, insacca alle spalle di Vlachodimos. I bavaresi sfiorano il tris al 69’ con Gnabry ma il guardalinee alza la bandierina per una posizione di fuorigioco. Nei minuti finali non si registrano altre emozioni, con questo trionfo il Bayern aggancia l’Ajax in vetta alla classifica del girone E mentre Aek e Benfica restano a zero punti.