Champions League donne: Lione campione d'Europa, Psg ko ai rigori

1 giugno 2017

Il Lione si laurea Campione d'Europa per al seconda volta consecutiva, la quarta in totale. La squadra di Precheur batte ai rigori il Psg per 7-6 (0-0 al termine dei tempi regolamentari). Partita molto equilibrata con poche occasioni da rete, la più nitida capita al Psg con Delie al 63', ma l'attaccante calcia fuori da pochi passi. Il Lione deve rinunciare al suo maggior talento, Alex Morgan esce al 20' per infortunio.



Al Cardiff City Stadium il tecnico delle campionesse in carica del Lione Precheur sceglie un 4-4-1-1 iniziale, con il talento di Alex Morgan larga a sinistra, il tecnico del Psg Lair si affida au 3-5-2 con la coppia d'attacco Cristiane-Delie. A tenere il pallino del gioco nella prima fase del match sono le detentrici del titolo, ma a parte un tiro di Majri al 10' non riescono mai a rendersi pericolose dalle parti di Kiedrzynek e al 20' arriva la notizia peggiore, Morgan, reduce da un'infortunio non ce la fa a restare in campo e al suo posto entra Thomis. A livello psicologico il Lione ne risente parecchio e fatica a costruire palle gol.



Al 32' è il Psg a sfiorare il vantaggio, Cruz Trana servita in profondità finta il tiro e rientra col destro, ma la sua conclusione quasi a colpo sicuro viene parata da Bouhaddi. Nell'ultima occasione del primo tempo è Cristiane (sempre per il Psg) ad avere la possibilità di portare in vantaggio le parigine ma l'attaccante calcia incredibilmente alto da pochi passi.



Nella ripresa è ancora il Psg ad avere la più nitida palla gol, al 63' Delie si trova tutta sola davanti al portiere ma il suo piatto destro non trova lo specchio della porta e la palla finisce a lato. Poche le emozioni nel finale di partita, ci prova Bremer per il Lione con un tiro-cross che per poco non trova il super gol sul secondo palo. L'ultima occasione capita a Marozsan, ma il suo destro finisce fuori.



Si va ai supplementari dove il Lione sembra avere più energie, Majiri arriva al tiro in due circostanze ravvicinate, prima calcia troppo centrale e poi alto. Ci prova ancora Marozsan su punizione ma il portiere non si fa sorprendere. Le squadre nel finale di supplementare sembrano entrambe senza energie, si arriva così ai calci di rigore che premiano il Lione, finisce 7-6, decisivo il penalty calciato dal portiere Bouhaddi.