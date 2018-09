Champions League, cosa rischia CR7: da una a tre giornate, ma...

20/09/2018

Da una a tre giornate di squalifica. È quanto rischia Cristiano Ronaldo dopo l'assurda espulsione rimediata contro il Valencia . Molto dipenderà dal referto dell'arbitro tedesco Brych. CR7 ha patito un rosso diretto, ma per intuire, oggi, come verrà giudicato è necessario capire in che modo verrà classificato il gesto del portoghese. Il codice di disciplina dell'Uefa prevede una giornata per "condotta antisportiva" (oltre che per fallo grave, ma non rientra in questa fattispecie). In questo caso Ronaldo salterebbe solo la sfida con lo Young Boys. La decisione dell'Uefa verrà presa giovedì 27 settembre.



Differente il caso in cui l'arbitro, su suggerimento del suo assistente, abbia classificato l'episodio come "condotta violenta". In questa circostanza il regolamento prevede 3 giornate di squalifica. Ma per questo tipo di situazioni l'Uefa prevede l'utilizzo della prova televisiva, anche nel caso in cui l'arbitro abbia visto personalmente e giudicato. Se Ronaldo dovesse essere squalificato per 3 turni, salterebbe non solo la sfida con lo Young Boys, ma anche le due partite con il Manchester United.



Alla luce di queste ipotesi di "reato" e vista la dinamica di quanto è accaduto, l'ipotesi della sanzione minima (una giornata) è quella più accreditata rispetto a quanto emerso oggi, sulla base della reale portata dei fatti: vale a dire nessuna condotta violenta da parte di Ronaldo. Tutt'altro.