Champions League: Conte sogna il colpo con il Barcellona

Allegri, Di Francesco, Montella. Antonio Conte vuole essere il quarto per completare un poker di allenatori italiani nei quarti di finale della Champions League. Sarebbe un bel segnale, oltre che un piccolo grande record, che rimetterebbe il nostro paese al centro della scena calcistica europea. Già avere due squadre (Juve e Roma) ai quarti è un'impresa che non riusciva da 10 anni. Con Conte sarebbe en plein anche coi tecnici.



Certo, l'impresa del Chelsea è dura, anzi durissima. All'andata, a Stamford Bridge, finì 1-1: Willian imperversò nella difesa del Barcellona, colpendo due pali e trafiggendo ter Stegen. Poi il solito Messi fissò l'1-1 che rende i blaugrana i favoriti d'obbligo nel ritorno del Camp Nou.



Conte ha spiegato che per passare il turno servirà la partita perfetta. Come dargli torto? Il Barcellona non perde dal 17 gennaio, in Coppa del Re (1-0 contro l'Espanyol). È stata l'unica sconfitta in tutta la stagione per i blaugrana, che in Champions hanno vinto il girone in cui c'era la Juventus (4 vinte, 2 pareggi) e hanno appunto pareggiato all'andata col Chelsea. Nella Liga la squadra allenata da Valverde ha messo in fila 22 vittorie e 6 pareggi in 28 incontri. L'ultimo, piccolo, passo falso risale all'1 marzo, 1-1 con il Las Palmas.



Il fatto è che per eliminare il Barcellona servirà uno 0-1 molto difficile da raggiungere. Perché in stagione solo in quattro partite (con Olympiacos, Juventus, Espanyol e Getafe) il Barcellona non è andato a segno. Configurando invece uno scenario classico, quindi di un Barça in gol, il Chelsea ne dovrebbe fare almeno 2. E in questa stagione i blaugrana hanno preso più di un gol solo in due occasioni: 2-2 col Celta Vigo e vittoria per 2-5 con la Real Sociedad.



A fronte di questi numeri sembra davvero ardua l'impresa del Chelsea, con Conte che ha preparato il suo classico 3-4-3 con l'ex Pedro favorito su Morata. Nel Barcellona piccolo dubbio sulla presenza di Iniesta: nel caso non dovesse farcela, spazio a André Gomes.