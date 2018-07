Champions League, City-Liverpool 1-2: Reds in semifinale

10 aprile 2018

L’avvio di gara è quanto mai incoraggiante per i “Citizens”: dopo appena tre minuti, infatti, un errore di Van Dijk innesca una rapida verticalizzazione di Fernardinho per Sterling, abile a pescare in piena area Gabriel Jesus che da due passi non dà scampo a Karius portando subito in vantaggio la squadra di Guardiola. Il City prova ad approfittare del momento e prende campo, organizza un pressing altissimo e fa tanto possesso palla, ma nonostante ciò le occasioni da rete scarseggiano. Almeno fino allo scorcio finale del primo tempo, quando il Manchester si riaccende: al 39’ un sinistro a giro di Bernardo Silva esce di un soffio. Passa un minuto e ancora Silva, con un altro sinistro, colpisce in pieno il palo dopo una deviazione di testa di Lovren. Sulla prosecuzione dell’azione arriva l’erroraccio di Lahoz: in un’azione confusa, Milner devia fortuitamente col ginocchio verso la propria porta, Sanè interviene e ribadisce in rete, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco dello stesso Sanè che non può esserci, proprio perché a servirlo è stato Milner. Guardiola, furioso, viene allontanato poco dopo. Il Liverpool per poco non approfitta del momento con un’azione sull’asse Salah-Chamberlain, ma quest’ultimo conclude sull’esterno della rete (44’). Nella ripresa il City prova a mettere nuovamente pressione ai “reds”, ma all’11’ arriva la doccia gelata: Manè va via tra due avversari ma si fa respingere la conclusione da Ederson in uscita, sulla palla arriva però Salah, che salta il portiere e deposita in rete di sinistro: è la rete che quasi annulla le speranze del City, cui servirebbero altri quattro gol per passare. La carta della disperazione è l’ingresso di Aguero per David Silva a metà tempo, ma dopo una chance proprio per Aguero (31’) è il Liverpool a segnare ancora un minuto dopo grazie a un destro chirurgico di Firmino. Nel finale il Manchester cerca almeno di evitare la seconda sconfitta, ma è tutto inutile: finisce così.