Champions League: Barcellona-Juve, arbitra l'olandese Kuipers In questa edizione ha già diretto i bianconeri contro il Lione allo Stadium nella fase a gironi

17 aprile 2017

Sarà l'olandese Bjorn Kuipers ad arbitrare Barcellona-Juventus, ritorno dei quarti di Champions League, in programma mercoledì sera al Camp Nou. Assistenti i connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra; addizionali Danny Makkelie e Pol van Boekel, quarto uomo Mario Diks. In questa edizione di Champions Kuipers ha già diretto i bianconeri nell'1-1 casalingo contro il Lione del 2 novembre 2016, valida per la quarta giornata del gruppo H.

Terzo incrocio tra Kuipers e la Juve nella massima competizione europea: il primo risale al 3 novembre 2015, Borussia Moenchengladbach-Juve 1-1 (gol di Lichtsteiner). L'olandese ha diretto la formazione bianconera anche in Europa League contro la Fiorentina nel marzo 2013 (1-1 a Torino) e contro il Fulham (sconfitta per 4-1 in Inghilterra) tre anni prima. Per il Barcellona un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta con il direttore di gara olandese: l'ultima volta nella fase a gironi della Champions 2015-16 contro la Roma all'Olimpico (1-1).

ALLEGRI E QUEL PRECEDENTE C'è un precedente che non può far star tranquillo Massimiliano Allegri. L'olandese, infatti, era il direttore di gara di quel Barcellona-Milan 3-1 della stagione 2011-2012, sconfitta che eliminò i rossoneri dalla Champions League. In quel match Kuipers fischiò due rigori per i catalani: netto il primo per un fallo di Antonini su Messi, alquanto generoso il secondo (trattenuta di Nesta su Busquets). Chiellini e compagni sono avvisati: tenere le mani ben a posto nell'area blaugrana.

CHAMPIONS, LE ALTRE DESIGNAZIONI Monaco-Borussia Dortmund sarà diretta dallo sloveno Skomina. Per le gare di domani, Gianluca Rocchi dirigerà Leicester-Atletico Madrid e l'ungherese Viktor Kassai Bayern-Real Madrid.

