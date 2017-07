Champions League: Balotelli non basta al Nizza, 1-1 con l'Ajax

26 luglio 2017

Balotelli-gol non basta al Nizza per avere la meglio sull'Ajax nella gara di andata del terzo turno preliminare di Champions League. Al 32' del primo tempo SuperMario porta in vantaggio i rossoneri, che però vengono raggiunti dopo 4' della ripresa dagli ospiti con van de Beek. Successo per 3-1 della Dinamo Kiev sullo Young Boys. Sotto 2-0 dopo un quarto d'ora, l'esordiente Basaksehir riesce a rimontare e a strappare un 3-3 in casa del Bruges.