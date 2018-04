Champions League: Atletico bloccato dal Qarabag

18 ottobre 2017

Risultato a sorpresa in Champions League : l' Atletico Madrid si fa bloccare dal Qarabag . A Baku, finisce 0-0, con i Colchoneros vicini al gol nella seconda parte del primo tempo con Carrasco, Saul e Griezmann . Nella ripresa i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Ndlovu , (doppio giallo, il secondo per simulazione), ma il risultato, che favorisce Chelsea e Roma nel girone C, non cambia. Primo, storico punto per gli azeri in Champions.

Nel primo tempo, sorpresi dal grande avvio degli azeri dal punto di vista del possesso palla e dell'intensità, i colchoneros sono bloccati. Non a caso, la prima occasione arriva soltanto al 25': Filipe Luis serve Gaitan, ma il sinistro dell'ex Benfica finisce altissimo sopra la traversa. Due minuti dopo, Carrasco sorprende la difesa di casa, si invola verso la porta e prova ad incrociare, ma Sehic è attanto e respinge. Al 36', ci pensa Saul, di testa su sponda di Godin, a tentare di sorprendere i padroni di casa, ma il portiere è attento e blocca. Al 39', però, deve superarsi sullo scambio tra Griezmann e Gameiro che porta il numero 7 di Simeone ad incrociare con il sinistro, mancino respinto con un grande riflesso dal piede di Sehic.



Nella ripresa, il Qarabag non mostra segni di cedimento e prova ad attaccare, andando vicino al gol al minuto 71 con Ndlovu. Il suo sinistro a giro, però, finisce lontano dallo specchio della porta di Oblak. Al 75', l'episodio che sembra cambiare il match in favore dell'Atletico Madrid: il numero 9 rientra in area e cade a terra, ma Buquet opta per la simulazione ed estrae il cartellino giallo, il secondo per il sudafricano. Il Qarabag resta in 10, e Simeone ci prova: all 84', Griezmann tira, Sehic non trattiene e Gabi prova il cross. Torres, pronto a depositare in rete, tenta il colpo di testa, ma viene ostacolato, senza vedersi assegnare il rigore. Al 90', il Qarabag avrebbe addirittura la possibilità di vincerla, ma il destro di Elyounoussi, entrato al posto di Michel, sfiora soltanto l'incrocio dei pali. Sul sinistro dal limite fuori misura di Griezmann al 94', si chiude la partita. Primo, storico punto del Qarabag in Champions League. Delusione per l'Atletico Madrid, appena a quota 2 dopo 3 giornate nel Girone C.