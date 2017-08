Champions League 2018: le fasce per il sorteggio dei gironi

23 agosto 2017

Napoli e Liverpool non hanno fallito l'appuntamento con i playoff di Champions League e, assieme ad altre otto squadre hanno completato le trentadue qualificate al tabellone principale. Tre le squadre italiane qualificate con la Juventus testa di serie che dovrà evitare una big in seconda fascia e i Reds o il Tottenham in terza. Napoli e Roma, proprio in terza fascia, rischiano di vedersi sorteggiati in un girone di ferro.