Champions League 2018/19: le fasce del sorteggio dei gruppi

29/08/2018

I PERICOLI PER LE ITALIANE

INTER: SORTEGGIO DA INCUBO

Il ritorno dell'Inter in Champions League dopo sei stagioni d'assenza non sarà dei più semplici. Il quarto posto nell'ultimo campionato acciuffato all'ultimo respiro ha riconsegnato il grande palscoscenico ai nerazzurri, ma l'assenza dall'Europa in tre delle ultime sei annata - con risultati non ottimali in Europa League - ha spedito gli uomini di Spalletti in quarta fascia. Per l'Inter le probabilità di essere sorteggiata in un girone morbido sono minime (dipende dal Lokomotiv Mosca, ma non solo) mentre San Siro si prepara ad ospitare grandissimi match internazionali. Praticamente tutte le squadre da evitare possono essere potenzialmente un avversario nel girone.



IL GIRONE MIGLIORE: Lokomotiv Mosca, Shakthar, Ajax

IL GIRONE PEGGIORE: Barcellona, Manchester United, Lione



NAPOLI E ROMA: OBIETTIVO LOKOMOTIV

Ancelotti e Di Francesco rispetto al passato possono essere più tranquilli, ma nemmeno troppo. Una delle due sicuramente pescherà una big del calcio europeo, ma entrambe vorranno finire - come l'Inter - nel gruppo del Lokomotiv Mosca, il che semplificherebbe salvo clamorosa sfortuna con la terza fascia, il cammino.



IL GIRONE MIGLIORE: Lokomotiv Mosca, Ajax, Young Boys

IL GIRONE PEGGIORE: Real Madrid, Lione, Hoffenheim



JUVENTUS: EVITARE LE INGLESI

Per i bianconeri dalla prima fascia è tutto meno complicato, ma l'obiettivo è chiaro: evitare le inglesi. Che sia il Manchester United, il Tottenham o il Liverpool, per stare più tranquilli bisogna sperare in qualcosa di più soft che è possibile. Anche la trasferta in Spagna può essere complicata, ma i pericoli veri per la Juventus arriveranno più avanti.



IL GIRONE MIGLIORE: Shakhtar, Cska Mosca, AEK Atene

IL GIRONE PEGGIORE: Tottenham, Lione, Hoffenheim