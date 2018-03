Champions League 2018-19: i premi aumentano ancora

24 marzo 2018

Pioggia di soldi in arrivo, classifica alla mano, per Juventus e Napoli, mentre questa novità servirà da ulteriore stimolo alle squadre in lotta per gli ultimi due posti come Roma, Inter, Lazio e Milan. Partecipare o meno può fare veramente la differenza sul presente e sul futuro a breve termine. Dai 12,7 milioni di quest'anno per la presenze nei gironi di Champions, si passerà ai 15 garantiti, ogni vittoria vale 2,7 milioni (contro l'attuale quota di 1,5), la qualificazione ad ottavi, quarti e semifinali vale rispettivamente 9,5, 10,5 e 12 (adesso sono 6, 6,5 e 7,5), e diventare campione regala 19 milioni di euro (l'ingaggio annuale lordo di un top player in Serie A) contro i 15,5 di oggi.



Altra novità sarà la ripartizione delle risorse: il market pool (proporzionale al valore dei diritti tv) inciderà soltanto del 15%, i premi da risultati del 30% e quelli di partecipazione del 25%, mentre il restante 30% arriverà dai risultati storici. Una voce che motiverà ancora di più il Milan che, qualificandosi, guadagnerebbe molto di più rispetto alle altre, in virtù delle 7 coppe in bacheca, 3 in epoca Champions.