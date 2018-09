Champions, la notte di Firmino: dalla paura alla gioia con l’esultanza da pirata

19/09/2018

Un dito nell’occhio e la grande paura contro il Tottenham. Poi la rinascita in una notte indimenticabile con tanto di gol contro il Psg in una gara che non avrebbe dovuto nemmeno giocare. Il protagonista di questa vicenda è Firmino , attaccante del Liverpool, decisivo da subentrato grazie ad una rete nel finale contro i parigini che ha fatto scatenare Anfield . Il brasiliano ha festeggiato la marcatura con una esultanza particolare da pirata coprendosi un occhio, con un chiaro riferimento all’infortunio subito per mano di Vertonghen .

La particolare dedica di Firmino ha colpito anche Klopp che subito dopo la partita ha voluto imitare il suo calciatore per omaggiarlo sottolineando il suo grande coraggio: “Fino al giorno prima il medico mi aveva detto che Firmino non poteva giocare perché non ci vedeva. Credevo, infatti, di non poterlo schierare, ma Bobby (Firmino) invece mi ha detto che ce l’avrebbe fatta e ha fatto anche gol. E’ entrato e senza di lui la squadra non avrebbe potuto vincere. Un tiro e un gol. Cosa posso aggiungere? Penso che dovremmo dedicargli una maglietta. Che esultanza!".