Champions, la Juve e i tabù di Allegri e Higuain: una notte da giganti contro il Barcellona

19 aprile 2017

La Juventus non vuole smettere di incantare in Europa e, dopo aver vinto 3-0 grazie alla doppietta di Dybala e al gol di Chiellini, punta a siglare almeno una rete al Camp Nou per chiudere almeno virtualmente il discorso qualificazione alle semifinali. Inoltre la formazione di Allegri vuole vendicare la sconfitta per 3-1 subita il 6 giugno 2015 all'Olympiastadion di Berlino nella finalissima di Champions proprio contro il Barça di Luis Enrique.



Il tecnico bianconero deve anche sfatare il tabù personale legato alla squadra catalana: quando era alla guida del Milan è stato eliminato dai blaugrana ai quarti nel 2011-12 e agli ottavi nel 2012-13. In questa stagione di Champions, inoltre, i bianconeri hanno fin qui vinto tutti i 4 confronti esterni, l'ultimo per 2-0 col Porto agli ottavi. E tra i tabù da sfatare c'è pure quello di Higuain, mai a segno in casa dei catalani: su diciannove incontri disputati (18 con la maglia del Real e 1 con quella bianconera) il Pipita ha messo a segno tre reti, mai però al Camp Nou.



Il Barcellona, d'altra parte, crede di poter replicare l'impresa degli ottavi contro il Psg quando è diventata la prima squadra nella storia della Champions a superare il turno nonostante lo svantaggio di 4 reti nella gara d'andata. Allora servirono 6 marcature ai catalani per riuscire a conquistare l'accesso ai quarti, dopo il gol del momentaneo 3-1 di Cavani. In casa, sotto la gestione Luis Enrique, i blaugrana hanno vinto tutte le 15 partite disputate in Champions League.



L'ultima formazione italiana a disputare un match al Camp Nou è stata la Roma, sconfitta con un netto 6-1 nella fase a gironi della passata edizione. L'ultimo ko interno contro un team di Serie A risale invece ai quarti della stagione 2002/03, quando il Barça si arrese ai supplementari (1-2) proprio alla Juventus: decisivo un gol di Zalayeta al 114'.