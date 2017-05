Champions, la Juve aspetta il Monaco: SEGUI IL TEMPO REALE

8 maggio 2017

E' iniziato il conto alla rovescia in vista della semifinale di ritorno di Champions League tra la Juve e il Monaco . Allo Stadium, i bianconeri guidati da Max Allegri partono con il doppio vantaggio grazie allo 0-2 maturato nel Principato all'andata con la doppietta di Gonzalo Higuain. SEGUI MINUTO PER MINUTO LA GRANDE ATTESA verso il fischio d'inizio.

Solo spavento ma nulla di grave per Gonzalo Higuain. L'argentino ha avuto un piccolo problema alla caviglia che però ha superato senza problemi. Nessun dubbio sulla sua presenza in campo contro il Monaco.

ORE 16:30: TUTTO OK PER DYBALA

Tutto ok per Paulo Dybala. L'attaccante argentino, dolorante per i crampi nel finale del derby col Torino, si è allenato regolarmente oggi a Vinovo. Non ci dovrebbero quindi essere problemi per domani sera, nella semifinale di ritorno con il Monaco.