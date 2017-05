Champions, la Juve aspetta il Monaco: la vigilia I bianconeri si preparano per la semifinale di ritorno

8 maggio 2017

E' iniziato il conto alla rovescia in vista della semifinale di ritorno di Champions League tra la Juve e il Monaco. Allo Stadium, i bianconeri guidati da Max Allegri partono con il doppio vantaggio grazie allo 0-2 maturato nel Principato all'andata con la doppietta di Gonzalo Higuain. Ecco la vigilia passo dopo passo dell'attesissimo match che decreterà la prima finalista di Cardiff.



ORE 21: I CONVOCATI DEL MONACO Ecco i nomi dei 20 giocatori convocati da Jardim per il match dello Stadium: Subasic, De Sanctis, Sy, Diallo, Glik, Jemerson, Jorge, Mendy, Raggi, Sidibé, Bakayoko, Dirar, Fabinho, Lemar, Moutinho, Silva, Carrillo, Falcao, Germain, Mbappé.

ORE 18:30 I CONVOCATI DELLA JUVE La Juve, tramite il suo sito, ha fornito l'elenco dei convocati per la sfida contro il Monaco. Ecco i nomi dei 22 giocatori a disposizione di Allegri: 1 Buffon 3 Chiellini 4 Benatia 5 Pjanic 6 Khedira 7 Cuadrado 8 Marchisio 9 Higuain 12 Alex Sandro 14 Mattiello 15 Barzagli 17 Mandzukic 18 Lemina 19 Bonucci 21 Dybala 22 Asamoah 23 Dani Alves 25 Neto 26 Lichtsteiner 27 Sturaro 28 Rincon 32 Audero

ORE 17:30 HIGUAIN HA SOLO CAMBIATO UNA FASCIATURA Nessun problema per Gonzalo Higuain: i tifosi bianconeri possono stare tranquilli. Una foto aveva immortalato l'attaccante a terra mentre riceveva delle cure alla caviglia: in realtà, come fa sapere la Juventus, si è trattato solo di un cambio di una fasciatura già presente. Nessun guaio fisico, dunque, ma normale routine. Higuain contro il Monaco ci sarà.



ORE 16:45 SOLO UNO SPAVENTO PER HIGUAIN Solo spavento ma nulla di grave per Gonzalo Higuain. L'argentino ha avuto un piccolo problema alla caviglia che però ha superato senza problemi. Nessun dubbio sulla sua presenza in campo contro il Monaco.

ORE 16:30: TUTTO OK PER DYBALA Tutto ok per Paulo Dybala. L'attaccante argentino, dolorante per i crampi nel finale del derby col Torino, si è allenato regolarmente oggi a Vinovo. Non ci dovrebbero quindi essere problemi per domani sera, nella semifinale di ritorno con il Monaco.



ORE 16:20 MONACO: STESSO UNDICI DELL'ANDATA Nonostante la sconfitta per 2-0 subita all'andata contro la Juventus, secondo quanto riporta Premium Sport Leonardo Jardim anche a Torino riproporrà la stessa formazione vista a Montecarlo. Con Mendy ancora ai box, dunque Sidibè agirà in difesa con jemerson, Glik e Dirar. A centrocampo giocheranno Bernando Silva, Fabinho, Bakayoko e Lemar mentre in atacco tornerà titolare Mbappè dopo aver riposato contro il Nancy al fianco di Falcao.

ORE 15:45 JUVE IN CAMPO PER L'ALLENAMENTO Seduta di allenamento pomeridiana a Vinovo per i ragazzi di Allegri che hanno svolto una rifinitura sotto il sole e sotto i flash dei fotografi.

