Champions, la coreografia del Real fa infuriare l'Atletico

2 maggio 2017

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, l'Atletico Madrid non avrebbe preso bene la notizia dello sfottò programmato dai tifosi del Real in cui è previsto uno striscione con l'immagine della Champions e ai lati le scritte "Milan" e "Lisboa" a ricordare le finalissime vinte contro i cugini della Capitale nel 2014 e 2016. Il club biancorosso non se la sarebbe presa solo con la dirigenza merengues ma anche con l'UEFA visto che in questi casi è obbligatoria l'approvazione. Ma l'organo amministrativo non avrebbe riscontrato nello striscione nulla di offensivo, motivo per il quale non ci sono possibilità di vietarlo.