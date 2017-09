Champions, l'Olympiacos esonera il tecnico Hasi

25 settembre 2017

Se per la Juve può essere una buona notizia o meno, lo dirà solo il campo. Sta di fatto che il prossimo avversario dei bianconeri in Champions, l'Olympiacos, ha esonerato il tecnico Besnik Hasi. Fatale per l'allenatore la sconfitta casalinga per 3-2 contro l'AEK Atene. Il club greco, che ha perso la prima sfida europea con lo Sporting Lisbona nella gara inaugurale, viene ora affidato alla guida di Takis Lemonis, in panchina all'Allianz Stadium.