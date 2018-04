Champions, l'Italia potrebbe avere cinque squadre nel 2018/2019: ecco le condizioni

11 aprile 2018

La storica rimonta della Roma è un vanto anche per tutto il calcio italiano, che dalla prossima stagione - grazie alla riforma delle coppe europee - tornerà ad avere quattro squadre in Champions League . Esiste però, addirittura, una possibilità che le squadre diventino cinque: succederebbe nel caso in cui la Lazio vincesse l' Europa League (verrebbe qualificata di diritto alla Champions) e contemporaneamente non si classificasse nelle prime quattro.

Quest'anno i primi quattro club classificati in Spagna, Inghilterra, Germania e Italia (i quattro campionati con il miglior ranking Uefa) si qualificano per la prossima Champions, mentre quinta e sesta vanno in Europa League e un altro posto viene assegnato al vincitore della coppa nazionale. Per quanto riguarda la Serie A, l'ultimo posto utile per l'Europa dovrebbe andare alla settima classificata, visto che il Milan (al momento sesto) è finalista in Coppa Italia contro la Juve.



All'Italia potrebbe dunque accadere quanto successo all'Inghilterra nella scorsa stagione, nella quale - oltre a Chelsea, Tottenham, City e Liverpool - lo United di Mourinho (sesto in campionato) conquistò un posto in Champions grazie al successo in Europa League. Uno scenario, come detto, replicabile se la Lazio conquistasse il trofeo europeo e finisse poi alle spalle di Roma e Inter.