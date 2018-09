Champions, l'Inter rivede le stelle dopo 6 anni. Che precedenti contro il Tottenham

18/09/2018

L'Inter torna oggi "a riveder le stelle", come racconta il claim della campagna abbonamenti. Quella rincorsa Champions culminata con la rete di Vecino all'Olimpico contro la Lazio ha riportato i nerazzurri nella massima competizione europea e oggi, nonostante un avvio di campionato davvero stentato, si troveranno di fronte il Tottenham di Harry Kane. Sei anni senza dalla Champions, l'assenza più lunga per l'Inter dall'introduzione del nuovo format. Nota statistica: sarà il debutto di Icardi in Champions League.



LE FORMAZIONI

L'Inter arriva carica di dubbi dopo la sconfitta in campionato col Parma e i solo 4 punti in campionato, ma il Tottenham non è da meno: 9 punti in 5 partite e la bruciante sconfitta con il Liverpool. Gli inglesi saranno senza molti giocatori: agli infortunati Lloris (giocherà Vorm, apparso non impeccabile), Alli e Sissoko si sono aggiunte le assenze di Trippier e Alderweireld, esclusi a sorpresa da Pochettino per motivi tattici. Sintomo che qualche problema in casa Spurs c'è. Giocherà con il 4-2-3-1 la formazione inglese, e avrà nel reparto offensivo il suo punto di forza, con Lucas-Erikse-Son a supportare il grande spauracchio Kane.



Spalletti non avrà Lautaro Martinez e Vrsaljko, D'Ambrosio recupera solo per la panchina. Così tra infortuni e limitazioni della rosa il tecnico avrà 2 portieri di riserva su 7 panchinari (in Champions si possono portare solo 7 giocatori in panchina, anziché 12: solo in finale la panchina sarà estesa). Punterà dunque sulla difesa a 3, proposta in campionato con il Torino. Torna Miranda, mentre sulle fasce agiranno Candreva e Asamoah, interpreti ideali per il 3-4-2-1. A supporto di Icardi, ancora a secco, ci saranno Perisic (acciaccato) e Nainggolan, con Brozovic-Vecino in mezzo al campo.



I PRECEDENTI

Impossibile dimenticare gli ultimi confronti in Europa tra Inter e Tottenham. In Champions, nel 2010-2011, il doppio confronto nei gironi. Con Benitez in panchina l'Inter fu annichilita a Londra (3-1), mentre dominò in casa grazie a Eto'o andando sul 4-0, per poi subire una tripletta storica di Bale per il 4-3 finale. Nel 2012/2013 il confronto ai sedicesimi di Europa League: Inter battuta 3-0 a White Hart Lane, a San Siro il quasi miracolo con il 3-0 nei supplementari e il 4-1 finale che non bastò per il passaggio del turno. Nei quattro precedenti, quindi, una valanga di gol: 19 in quattro partite.