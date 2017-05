Champions: l'Europa celebra la Juve "implacabile, perfetta e già in finale"

4 maggio 2017

"Juve implacabile, i monegaschi sono caduti contro una squadra più forte" scrive ancora 'L'Equipe'. Martedì prossimo a Torino sono chiamati a un'impresa per ribaltare la situazione".



"Il sogno è svanito", titola invece 'Le Parisien' dando poche chances di rimonta dopo il 2-0 casalingo dell'andata agli 'enfants terribles' di Jardim. "Crudele ma non ingiusto", ammette poi 'France Football'.



In Inghilterra il 'The Guardian' vede già i bianconeri "con un piede in finale". Discorso simile per la Spagna, con il Real Madrid che aspetta la Juve nell'ultimo atto di Cardiff. Riflettori puntati in particolare sull'ex blancos Gonzalo Higuain, che "distrugge il Monaco di Mbappe'" (scrive As), mentre 'Marca' dà addirittura appuntamento all'argentino in Galles: "Pipita ci vediamo a Cardiff".