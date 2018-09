Champions, Juventus-Young Boys: Bonucci mette in palio i biglietti

28/09/2018

Prima il big match al sapore di scudetto contro il Napoli , poi per la Juventus e i suoi tifosi sarà di nuovo tempo di pensare alla Champions League , obiettivo chiaro e dichiarato della stagione della Vecchia Signora. A far crescer l'attesa per la seconda sfida del girone contro lo Young Boys , quando mancherà CR7 squalificato, ci pensa Leonardo Bonucci , che attraverso i propri canali social ha lanciato un contest mettendo in palio due biglietti vip per l'Allianz Stadium.

"Sei pronto per Juventus-Young Boys? Racconta in un video le tue emozioni europee e potresti vedere la prossima partita di Champions League da una posizione esclusiva!" ha scritto il numero 19, all’autore del video migliore, o dei video migliori, andranno in regalo due biglietti per il palco di Bonucci allo Stadium, che quella sera si prevede sarà tutto esaurito.

Grande occasione dunque per i tifosi della Juventus, ma non è la prima volta che il difensore organizza un concorso simile: l'anno scorso, in occasione di Milan-Verona, aveva chiesto ai tifosi rossoneri di convincerlo a portarli nel suo sky box e poi aveva regalato due biglietti ad una signora e ad un ragazzo afflitto dalla sindrome di down, che a fine partita ricevette anche in regalo da Bonucci la sua fascia di capitano.