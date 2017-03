Champions, Juventus-Porto

14 marzo 2017

IL TABELLINO

JUVENTUS-PORTO 0-0 (and 2-0)

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Neto, Chiellini, Pjanic, Barzagli, Pjaca, Lichtsteiner, Rincon. All.: Allegri

Porto (4-1-3-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layun; Danilo; André André, Torres, Brahimi; Soares, André Silva. A disp.: Sa, Boly, Ruben Neves, Depoitre, Herrera, Jota, Otavio. All.: Espirito Santo.

Arbitro: Hategan

Marcatori: -

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno