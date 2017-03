Champions, Juventus-Porto 1-0: bianconeri ai quarti di finale

LA PARTITA

Obiettivo raggiunto: la Juventus è nelle prime otto squadre d'Europa. Contro il Porto dopo il 2-0 dell'andata per i bianconeri è sembrata quasi una formalità. Troppo forte il collettivo di Allegri per essere impensierito dai lusitani nel fortino dello Stadium e dopo un approccio soft passato indenne, è arrivato l'episodio che ha fatto saltare il banco poco prima dell'intervallo, nel momento di massima pressione juventina. L'1-0 siglato da Dybala su rigore ha chiuso con quarantacinque minuti di anticipo una contesa mai realmente equilibrata, rilanciano la Juventus nell'olimpo delle migliori del Vecchio Continente e con la consapevolezza di avere le carte in regola per arrivare fino in fondo. Fino alla fine, per dirla con lo slogan tanto caro in società. Per il Porto, mai realmente in partita nel doppio confronto anche per via dei cartellini rossi ricevuti, l'onore di averci provato in qualche modo fino al fischio finale, ma senza scalfire la montagna torinese.



Rimontare due gol allo Stadium a questa Juventus era un'impresa fantascientifica già alla vigilia, ma non si può dire che il Porto non ci abbia provato seppur con scarsi risultati. La formazione offensiva e tecnica studiata da Nuno Espirito Santo ha avuto il pregio di far ciondolare un po' la difesa di Buffon, ma senza andare oltre due conclusioni centrali dalla distanza nel primo tempo. Di contro la Juventus si è affidata alla vena di Dybala e alla sua voglia di tornare a segnare in Champions dopo la rete alla Dinamo Zagabria dello scorso settembre, con l'argentino molto mobile su tutto il fronte d'attacco per trovare spazi ma impreciso davanti al portiere con il piede meno educato, il destro. L'episodio che fa calare il sipario arriva cinque minuti prima dell'intervallo: la conclusione di Higuain a colpo sicuro dopo la parata di Casillas su Alex Sandro è respinta con un braccio (netto) da Maxi Pereira: rigore, che Dybala non sbaglia spiazzando il portiere ed espulsione per l'esterno uruguayano.



Sopra di tre gol nel computo totale e con un uomo in più, la ripresa diventa una passerella per i bianconeri con Allegri che, saggio, si permette un po' di turnover sia dal punto di vista fisico che strategico, rinunciando da subito all'ammonito Cuadrado. Dopo l'autogol sfiorato da Danilo ed evitato da Casillas, arriva l'unica grande occasione per il Porto di fare festa, ma il contropiede condotto da Soares approfittando della dormita di Benatia, è sprecato malamente a tu per tu con il portiere. Per il resto è ordinaria amministrazione con i bianconeri che non inferiscono e si portano a casa il pass per i quarti di finale dove ci sarà anche il Leicester, l'avversario auspicato da tutti. All'urna del sorteggio di venerdì mattina l'ardua sentenza.