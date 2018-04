Champions, Juventus: Allegri perde Sturaro per la finale

1 giugno 2017

La finale di Champions League di Cardiff è ormai nel mirino. La Juventus ha svolto l'ultimo allenamento a Vinovo prima della partenza per il Galles prevista per venerdì. Una seduta che ha restituito a Massimiliano Allegri una grana: Stefano Sturaro ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e la sua disponibilità per la sfida al Real Madrid è in forte dubbio. Il gruppo partirà venerdì mattina da Caselle.

Prima della partenza per Cardiff i bianconeri hanno svolto l'ultima seduta di allenamento in Italia lavorando sulla tattica e sulla tecnica per preparare al meglio la sfida al Real Madrid campione del mondo. Durante il lavoro fisico si è fermato Sturaro vittima di un risentimento muscolare.



Il gruppo partirà venerdì mattina e per la finale di Champions sarà convocata tutta la rosa e tutto lo staff. La squadra lascerà l’aeroporto di Torino Caselle al mattino per atterrare, dopo circa due ore di volo a Cardiff. Alle 16.15 locali, (le 17.15 italiane) inizierà la conferenza stampa di Mister Allegri, capitan Buffon e Dani Alves al National Stadium of Wales, dove alle 17.30 la Juventus si allenerà alla presenza dei media di tutto il mondo. Alle 18.45 è prevista invece la conferenza stampa del Real Madrid, che si allenerà sul terreno di gioco della Finale alle 19.30.