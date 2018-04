Champions, Juve-Sporting 2-1: Allegri ringrazia Pjanic e Mandzukic

LA PARTITA

Tre punti dovevano essere e tre punti sono arrivati. In Champions la Juve trema, ma non cade. Con lo Sporting la banda di Allegri porta a casa una vittoria sofferta, ma meritata e importantissima. Con i portoghesi dietro, infatti, i bianconeri possono guardare la classifica con occhi diversi e scrollarsi anche di dosso i fantasmi degli ultimi due turni di campionato. Certo, l'avvio non è stato dei migliori per la Signora, ma, visti i tempi, meglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Allo Stadium, infatti, la Juve mette in campo grinta e carattere, più che qualità e idee. E il risultato dà ragione ad Allegri, che ora può giocarsi il passaggio del turno già a Lisbona. Una buona notizia per i bianconeri, che interrompono il momento delicato e ricompattano lo spogliatoio con una prestazione convincente soprattutto sotto il profilo caratteriale. Con lo Sporting, del resto, la Juve aveva tutto da perdere e anche un mezzo passo falso avrebbe potuto rovinare tutto. E invece chiude l'andata del girone con sei punti e un'importante iniezione di fiducia.



Buone notizie, inoltre, arrivano anche dall'utilizzo del "vecchio" modulo. Contro lo Sporting, Allegri "rispolvera" infatti il 4-2-3-1 e i bianconeri cercano di sfruttare subito gli esterni e il prezioso lavoro di Mandzukic nella doppia fase. Con le squadre ordinate, il match si gioca tutto sulle corsie, con Dybala che prova ad arretrare per cercare spazio e illuminare la manovra. In cabina di regia però la Juve fatica a trovare tempi e distanze. Pjanic e Khedira corrono un po' a vuoto e lo Sporting alla prima occasione affonda il colpo, approfittando di un errore in copertura di Alex Sandro. Il brasiliano stringe troppo la diagonale su un inserimento di Martins e dopo un miracolo di Buffon devia in rete la respinta del capitano bianconero gelando lo Stadium. Un gol che brucia, ma che sveglia anche la banda di Allegri. Ferita e in affanno, la Juve prova infatti a rispondere subito con Khedira, Mandzukic e Dybala, ma Rui Patricio è attento. Poi il numero 1 dello Sporting deve arrendersi al "cecchino" Pjanic, che pareggia i conti con una pennellata delle sue su punizione. Agguantato il pareggio, i bianconeri provano ad alzare il ritmo, aumentando l'aggressività sulle seconde palle e avanzando il baricentro. Da una parte Alex Sandro prova a farsi perdonare mettendo il turbo, dall'altra è Cuadrado ad attaccare la profondità, costringendo i portoghesi a ripiegare e a difendersi. In pressione e rapida nella gestione della palla, la Juve aumenta i giri. Con l'aiuto del palo Rui Patricio salva su Higuain e il primo tempo si chiude sull'1-1.



Nella ripresa Benatia alza bandiera bianca e Allegri manda in campo Barzagli. E il feeling con Chiellini dà subito sicurezza ai bianconeri, lasciando più spazio e tempo a Khedira e Pjanic per recuperare palla in mezzo al campo e gestire il traffico. Marcati stretti, Higuain e Dybala provano ad abbassarsi per dialogare e favorire gli inserimenti di Cuadrado e Mandzukic. In pressione, la Juve prova a far valere il divario tecnico accelerando le giocate, ma Bruno Fernandes e Martins tengono vive le ripartenze portoghesi. Si gioca a strappi, con Higuain che veste i panni dei rifinitore e la Juve che ringhia. Con Dybala lontano dalla porta e Cuadrado un po' a corto di fiato, è Mandzukic l'uomo più pericoloso di Allegri. Ma il risultato, complice l'atteggiamento accorto dello Sporting, non cambia. Nel finale i portoghesi poi non riescono più a ripartire e serrano le linee, cercando di limitare i danni. Coates ferma il Pipita, poi Allegri azzecca la mossa: fuori Sturaro, dentro Douglas Costa. Alla prima palla toccata, infatti, il brasiliano pesca Mandzukic per il 2-1 finale che regala ai bianconeri il secondo posto nel girone in attesa di chiudere la "pratica" in Portogallo. La Juve soffre, ma c'è.