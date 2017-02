Champions, Juve oltre il caos Bonucci: contro il Porto le chiavi europee affidate a Pjanic

22 febbraio 2017

Fare la partita e non subirla. Carattere e convinzione . La Juve deve andare oltre il caso e il caos Bonucci : ora è il momento del campo. Parole e lite adsso vanno messe da parte. Se possibile. Al Do Dragão , nella tana del Porto , nel fortino portoghese, Allegri sceglia ancora una squadra a trazione anteriore: è l'avversario, insomma, che deve adeguarsi, non la sua squadra. Fondamentale il ruolo, allora di Pjanic , in regia al fianco di Khedira. E poi Higuain : cecchino implacabile in Italia, meno in Europa. Mai oltre le 4 reti in Coppa: ora è a quota 3. Poco decisivo e incisivo al momento degli scontri diretti: ora è il suo momento.

In un Do Dragao che si preannuncia incandescente la Juventus cerca di spezzare un tabù che resiste da 22 anni. Tanto è passato, infatti, dall'ultima sconfitta casalinga europea del Porto contro una squadra italiana: era il 16 marzo 1995, quarti di finale di Coppa delle Coppe, e la Sampdoria, sconfitta 1-0 nel match d'andata a Marassi, vinse con lo stesso risultato al ritorno grazie a una rete di Roberto Mancini per poi qualificarsi alle semifinali ai rigori.



Da quel giorno in poi, in sette tentativi, Oporto non è più stata terra di conquista di un'italiana: ci hanno provato senza successo il Milan, la Lazio, due volte l'Inter, il Napoli e - ultima in ordine di tempo - la Roma negli amari preliminari di Champions della scorsa estate.



La Juventus, però, non ha mai perso contro i portoghesi: nel 1984 la squadra allora allenata da Trapattoni vinse 2-1 la finale di Coppa delle Coppe a Basilea, nel 2001-2002, nella fase a gironi di Champions, in Portogallo finì 0-0 mentre a Torino la Juve si impose 3-1 con i gol di Del Piero, Trezeguet e Montero.



Quest'anno, infine, la squadra allenata da Nuno Espirito Santo non ha ancora perso davanti ai suoi tifosi e nella fase a gironi di Champions ha vinto due volte su tre (contro Bruges e Leicester) pareggiando con il Copenaghen.