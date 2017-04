Champions: Juve-Monaco, lo Stadium è già tutto esaurito

28 aprile 2017

Si avvicina il momento cruciale della stagione della Juve, che mercoledì sarà impegnata in casa del Monaco nell'andata della semifinale di Champions. Per il match di ritorno, in programma a Torino il 9 maggio, il club bianconero fa sapere che tutti i biglietti per accedere allo Stadium sono "andati esauriti dopo pochissime ore dall'inizio della prelazione". Cresce dunque l'attesa per un match che potrebbe regalare agli uomini di Allegri la finale di Cardiff.