Champions: Juve con il 4-2-3-1, dubbio Chiellini e Marchisio scalpita

13 marzo 2017

In difesa, al centro Bonucci rivede la Champions dopo la tribuna nella gara di andata a Oporto per motivi disciplinari. A far coppia con lui Chiellini se dovesse recuperare al 100%, Barzagli, Rugani o Benatia. Ad Allegri, insomma, le soluzioni non mancano. Sugli esterni Alex Sandro e Lichtsteiner. Massima concentrazione in casa bianconera: il risultato dell'andata offre una certa sicurezza ma Allegri non vuole cali di tensione. Paulo Dybala cerca il suo primo gol stagionale in Champions allo Stadium: l'unico centro in Europa è arrivato nel 4-0 in casa della Dinamo Zagabria della fase a gironi. Dal canto suo Higuain - a quota tre (23 reti in 37 partite) - è a caccia del gol nelle sfide di Champions a eliminazione diretta che gli manca dal 3 aprile 2013, nell'andata dei quarti tra Real e Galatasaray, quando il Pipita realizzò il 3-0 per i merengues.