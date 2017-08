Champions: Juve col Barça, Roma con Chelsea e Atletico, per il Napoli c'è il City

24 agosto 2017

Urna dolce-amara per le italiane in Champions League. La Juve , finalista della scorsa edizione, nel gruppo D ha pescato Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona . Sorteggio più duro per la Roma , che nel gruppo C invece dovrà vedersela contro Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag . Nel gruppo F il Napoli invece ha pescato Shakhtar Donetsk, Manchester City e Feyenoord .

Due forti e due abbordabili. Così si presenta il girone della Juve dopo i sorteggi. La banda di Allegri pesca il Barcellona, è vero, ma anche Olympiacos e Sporting Lisbona, due avversarie decisamente alla portata dei bianconeri. Senza Neymar, al netto degli ultimi botti di mercato, i blaugrana inoltre non sembrano più quel colosso invincibile di qualche anno fa. Sempre un grande avversario, ovviamente, ma attualmente alla pari della Juve.



Discorso diverso invece per la Roma. La presenza di Totti al sorteggio non ha portato certo fortuna ai giallorossi, che per passare il turno dovranno fare i conti con il Chelsea di Conte e l'Atletico di Simeone, avversari ostici e molto attrezzati per andare lontano in Champions. Qarabaq a parte, per la squadra di Di Francesco si preannuncia dunque un girone di ferro.



Mezzo sorriso invece per il Napoli, che finisce in un girone abbastanza equilibrato con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Da brividi la sfida Sarri-Guardiola, manifesto del calcio totale e dello spettacolo. Poi gli azzurri dovranno fare i conti contro gli ucraini e i campioni d'Olanda, avversari certamente da prendere con le pinze, ma nemmeno proibitivi.