Champions, Juve-Barcellona in diretta su Canale 5

6 aprile 2017

Juventus-Barcellona, attesissima andata dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì 11 aprile, sarà trasmessa in diretta e in HD su Canale 5 alle ore 20.45. La gara sarà visibile in live streaming solamente sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi). La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con Antonio Di Gennaro seconda voce. A bordo campo ci saranno invece Alessio Conti, Francesca Benvenuti, Gianni Balzarini e Daniele Miceli.