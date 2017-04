Champions: Juve-Barcellona, arbitra Marciniak

9 aprile 2017

Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere Juventus-Barcellona, gara di andata dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì sera alle 20.45 allo Juventus-Stadium. Marciniak ha già diretto la squadra bianconera in questa edizione della Champions, il 18 ottobre scorso nella trasferta di Lione, valida per la terza giornata del girone H. Nell'occasione la Juve vinse 1-0 grazie a un gol di Cuadrado.