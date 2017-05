Champions, #ItsTime for Cardiff: tutta la carica Juve in un video

8 maggio 2017

E' il momento di dare tutto il supporto, è il momento di fare ancora di più: la Juventus suona la carica in vista della semifinale di ritorno di Champions contro il Monaco con un video postato sui social in cui si riprende un hashtag già usato per la sfida al Barcellona ma in chiave aggiornata. #ItsTime for Cardiff è il nuovo motto che accompagna il filmato creato dalla società dove vengono ripercorse le impresa con i blaugrana e quella nel Principato. Con i giocatori, di nuovo, a tingersi il volto di bianconero come veri guerrieri, così come i tifosi. Emozioni a mille, grinta, concentrazione: l'attesa sta per finire, è ora di pensare a Cardiff.