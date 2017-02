Champions, il Napoli vuole la rimonta: una statistica spaventa il Real per il ritorno

16 febbraio 2017

Sarà dura, durissima, ma certamente non sarà impossibile. Il 3-1 rimediato ieri al Bernabeu costringerà il Napoli ad andare all'attacco nel match di ritorno, in programma il prossimo 7 marzo al San Paolo. Servirà una partita pressoché perfetta per passare il turno e, intanto, una statistica riguardante il Real Madrid fa ben sperare i partenopei: in passato, quattro volte su sei i blancos sono usciti dopo aver vinto 3-1 all'andata.